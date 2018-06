Kiew (dpa) - Bei zwei schweren Grubenunfällen im Osten der Ukraine sind mindestens 20 Bergleute getötet und 6 Arbeiter verletzt worden. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Eine Methangas-Explosion tötete in der Stadt Suchodolsk im Kohlerevier Donbass mindestens 17 Arbeiter. Das teilte das Zivilschutzministerium nach Angaben der Agentur Interfax mit. In einem Bergwerk nahe der Stadt Makejewka stürzte ein Förderkorb aus zunächst ungeklärten Gründen 70 Meter in die Tiefe. Dabei kamen mindestens drei Arbeiter ums Leben.

