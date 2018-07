Mercedes-Pilot Spengler siegt auf Norisring

Nürnberg (dpa) - Mercedes-Pilot Bruno Spengler hat den fünften Lauf zum Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gewonnen. Der Kanadier setzte sich am Sonntag bei seinem zweiten Saisonsieg vor seinem Team-Kollegen Jamie Green durch, der in Nürnberg in den drei vergangenen Jahren vorne gewesen war. Damit bauten die Silberpfeile ihre Erfolgsserie auf dem Stadtkurs auf neun Siege nacheinander seit 2003 aus. Das Rennen war wegen starker Regenfälle nach drei Vierteln der Distanz abgebrochen worden. Bester Audi-Vertreter war der Martin Tomzcyk auf Rang drei. Seine Führung in der Gesamtwertung musste der Rosenheimer wieder an Spengler abgeben.

Bradl Zweiter in Mugello - Marquez gewinnt

Mugello (dpa) - Stefan Bradl hat einen weiteren Schritt in Richtung Motorrad-Weltmeisterschaft getan. Beim Grand Prix von Italien in Mugello kam der Zahlinger am Sonntag in der Moto2-Klasse auf Platz zwei hinter dem Spanier Marc Marquez. Damit verteidigte der Kalex-Pilot seine Führung im Gesamtklassement mit 52 Zählern Vorsprung vor Marquez. Rang drei sicherte sich der Brite Bradley Smith. Einen hervorragenden achten Platz erreichte MZ-Pilot Max Neukirchner aus Stollberg. Es war seine erste Top-Ten-Platzierung in der WM.

Klitschko: Höherer TV-Marktanteil als DFB-Frauen

Köln (dpa) - Der WM-Sieg von Schwergewichts-Boxer Wladimir Klitschko im «Kampf des Jahres» am Samstagabend gegen David Haye war ein TV-Quoten-Hit. Im Schnitt sahen 15,5 Millionen Menschen den Kampf in Hamburg. Der Marktanteil für den übertragenden Sender RTL lag bei 69,9 Prozent. RTL erzielte damit nach eigenen Angaben das bislang beste Ergebnis bei einem Klitschko-Kampf. Die bisherige Bestmarke lag bei 13,45 Millionen Zuschauern am 11. Oktober 2010 beim Kampf von Bruder Vitali Klitschko gegen Shannon Briggs. Deutschlands Fußball-Frauen hatten am Donnerstag 16,39 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt, was einem Marktanteil von 51,7 Prozent entsprach.

Fenerbahce-Präsident Yildirim festgenommen