Völklingen/Saarbrücken (dpa) - Im Streit um Miete und Nebenkosten hat ein Hausbesitzer am Freitagabend im Saarland eine Mieterin und deren Partner erschossen - vor den Augen der neun und zehn Jahre alten Söhne der Frau.

Der 81-Jährige wurde am Samstag wegen Totschlags verhaftet. Der Bluttat war nach Angaben der Polizei ein längerer Streit unter anderem über die Nebenkosten vorangegangen. Weitere Angaben machte die Polizei heute nicht.

Die Bewohnerin eines Nachbaranwesens hatte am Freitagabend Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten gab der 81-Jährige laut Polizei sofort zu, dass er die Mieterin und deren Partner in ihrer Erdgeschosswohnung getötet hatte. In der Wohnung der 49-jährigen Frau fanden die Polizisten die beiden Leichen. Die Identität des erschossenen Mannes war auch am Sonntag noch unklar. Er soll seit längerem mit der Frau liiert gewesen sein.

In der Wohnung des 81-Jährigen in der ersten Etage des Hauses in Völklingen fand die Polizei ein Schrotgewehr, das als Tatwaffe infrage kommt. Den Ermittlungen zufolge hatten sich der Mann und seine Mieterin seit Monaten gestritten. Die beiden Kinder waren nach den Schüssen zu der Nachbarin geflüchtet. Sie werden von einem Notfallseelsorger und vom Jugendamt betreut.