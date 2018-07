Monaco (dpa) - Für das frisch vermählte Ehepaar Albert und Charlene in Monaco war es eine kurze Nacht. Bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag amüsierten sich die Gäste auf dem festlichen Ball in der Opéra Garnier, berichteten monegassische Medien.

Als Abendgarderobe habe Charlene ein langes, weißes, schmal geschnittes Kleid von Armani ausgewählt. Fürst Albert trug eine dunkle Hose zu seiner weißen Uniformjacke, die mit Orden geschmückt war.

Das Feuerwerk nach dem großen Hochzeitsdinner begann gegen Mitternacht über der Bucht von Monaco und dauerte etwa eine Viertelstunde. Musikalisch untermalt wurde das Spektakel mit «Streets of Philadelphia» von Bruce Springsteen und «Scatterlings of Africa» von Johnny Clegg.

Französische Medien schätzten, dass die Fürstenhochzeit etwa acht Millionen Euro gekostet hat.

Für das Brautpaar geht es jetzt jedenfalls erst Mal nach Südafrika, Charlenes Heimat: Auf der ersten Auslandsreise nach ihrer Hochzeit plant das Paar am 7. Juli eine rauschende Party für südafrikanische Freunde und Weggefährten der Braut, aber auch für viele Adelige und Promis, die es nicht zur Hochzeit geschafft haben.

offizielle Informationen zur Hochzeit