London/Monaco/Berlin (dpa) - Ein Wochenende, zwei spektakuläre Eheschließungen: Fashion- gegen Fürsten-Hochzeit. Ein Vergleich der Hochzeitsfeiern von Topmodel Kate Moss und Monacos Fürst Albert. Ausgeflippt versus gediegen?

Pop gegen Pomp, Mode gegen Monarchie - wer will, kann die beiden Promi-Hochzeiten vom Wochenende gegeneinanderstellen. Ein Vergleich der Hochzeitsfeiern von Topmodel Kate Moss und Kills-Musiker Jamie Hince sowie Monacos Fürst Albert II und der Ex-Schwimmerin Charlene.

DAS PAAR: Das britische Topmodel Kate Moss ist 37 Jahre alt, ihr Bräutigam, der Indie-Rocker Jamie Hince, 42 - das Paar hat also fünf Jahre Altersunterschied. Fürst Albert von Monaco ist bereits 53 Jahre alt, seine Braut Charlene erst 33 - macht 20 Jahre Unterschied.

ORT DER (KIRCHLICHEN) TRAUUNG: Kleine Dorfkirche in Southrop in der hügeligen englischen Gegend Cotswolds gegen den Ehrenhof des Fürstenpalasts in Monaco auf steilem Felsen über dem Mittelmeer.

DIE TRAUZEUGEN: In England übernehmen diese Aufgabe zwei rockige Frauen: Moss wählt Trish Simonon, die Frau des The-Clash-Bassisten Paul Simonon, Hince seine Bandkollegin Alison Mosshart. In Monaco kommen ein Cousin und eine Cousine von Albert zum Einsatz (Christopher Levine, Sohn der Schwester von Grace Kelly, sowie Donatella Knecht de Massy, mit der sich Charlene gut versteht).

HOCHZEITSAUTO: Kate Moss rollt gediegen im Rolls-Royce zur Trauung und gibt sich damit einen bürgerlicheren Habitus als erwartet. Fürst Albert fährt mit einem Lexus LS 600h L Landaulet mit Hybridantrieb durch sein Mini-Reich und gibt seiner Hochzeit einen Öko-Touch.

ESSEN: Bei Kate Moss kommt das Catering laut «Vogue» vom «China Tang» aus dem Londoner Luxushotel «The Dorchester», dem angeblichen Lieblingsrestaurant des Topmodels. In Monaco wird das Dinner mit Mittelmeerkost von Starkoch Alain Ducasse (weltweit «etwa 20» (!) Michelin-Sterne) zubereitet. Er betreibt zum Beispiel im «Hotel de Paris» in Monte Carlo das Gourmet-Restaurant «Le Louis XV».