Frankfurt/Main (dpa) - Vier Monate Bahn-Streiks und kein Ende in Sicht: Im Ringen um einheitliche Tarifverträge für alle Lokführer in Deutschland will die Gewerkschaft GDL den Arbeitskampf intensivieren. Die angestrebten Rahmenregelungen gelten ihr zufolge zwar schon für 95 Prozent der Lokomotivführer. Für den Rest müssten aber die Bandagen härter gezogen werden. Das sagte der stellvertretende GDL-Bundesvorsitzende Norbert Quitter in Frankfurt. Daher werde wieder verstärkt zu Streiks bei Privatbahnen aufgerufen.

