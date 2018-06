Leipzig (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben bei der WM in Brasilien eine machbare Vorrundengruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Heiner Jensen erwartet am 3. Dezember gegen Top-Favorit Norwegen zwar ein schwerer Auftakt. Aber gegen die weiteren Gegner der Gruppe A Montenegro, China, Island und Afrikameister Angola sollte die Auswahl des Deutschen Handballbundes bestehen können. Das DHB-Team muss mindestens Vorrundenplatz vier belegen, um das Achtelfinale zu erreichen und so die letzte Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 zu wahren.

