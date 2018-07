Kopenhagen (dpa) - Wolkenbruchartiger Regen hat Teile von Kopenhagen unter Wasser gesetzt. Am Abend kam in einer Stunde so viel Regen runter wie normalerweise in zwei Monaten. Fast alle Autobahnen rund um Dänemarks Hauptstadt wurden gesperrt, der Vergnügungspark Tivoli im Zentrum Kopenhagens musste evakuiert werden. Zeitweise war die Stromversorgung für 10 000 Menschen unterbrochen. Opfer der Wassermassen wurde auch das interne Telefonnetz der Polizei. Heute Nachmittag soll es heftig weiterregnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.