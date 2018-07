Berlin (dpa) - Leichter Abwärtstrend für die Grünen in der Wählergunst: Zum zweiten Mal in Folge büßen sie beim Emnid-«Sonntagstrend» im Auftrag der «Bild am Sonntag» einen Prozentpunkt ein und kommen nun auf 21 Prozent. Die SPD verharrt bei 26 Prozent. Damit hätte Rot-Grün derzeit keine Mehrheit mehr. Die Union konnte laut Umfrage um 2 Punkte zulegen und erreicht 34 Prozent. Die FDP büßt einen Punkt ein und kommt auf 5 Prozent. Die Linkspartei erreicht unverändert 8 Prozent.

