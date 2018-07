Mainz (dpa) - Eine unbekannte Frau hat in der Mainzer Innenstadt einen Jugendlichen vom Skateboard getreten. Laut Polizei fuhr der 15-Jährige vorschriftsmäßig auf dem Gehweg, als er in einiger Entfernung eine Fußgängerin bemerkte und durch Rufen auf sich aufmerksam machte. Als beide auf gleicher Höhe waren, habe die Frau plötzlich gegen das Skateboard getreten. Bei dem Sturz habe der Jugendliche Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper erlitten. Er kam zur ärztlichen Untersuchung ins Klinikum. Von der Fußgängerin fehlt jede Spur.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.