Washington (dpa) - Im Finanzstreit scheint ein Kompromiss erstmals in Reichweite. Aber werden am Ende genügend Republikaner mitziehen? Ein möglicherweise vorentscheidendes Votum steht noch am Sonntag an. Die Hoffnungen konzentrieren sich auf ein positives Signal vor Öffnung der Weltmärkte zum Wochenbeginn.

