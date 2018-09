Inhalt Seite 1 — Hooligan-Randale in Berlin: 18 Polizisten verletzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Panik im Gästeblock, 18 verletzte Polizisten und 50 Ermittlungsverfahren: Hooligans haben nach dem Pokal-Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern erneut Schrecken verbreitet und das Negativ- Image des BFC Dynamo untermauert.

Beim ersten überregionalen Auftritt des einstigen DDR-Rekordmeisters seit zwölf Jahren stürmten in Berlin 250 bis 300 Chaoten den Gästeblock, prügelten sich mit Lauterer Fans und der Polizei und warfen mit Biertischen, Stühlen und Fahnenstangen.

Das souveräne 3:0 (2:0) des Bundesligisten aus der Pfalz geriet angesichts von 18 verletzten Polizisten im Jahn-Sportpark in den Hintergrund. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfolgten 27 vorläufige Festnahmen. Insgesamt 50 Strafermittlungsverfahren wurden eingeleitet, zumeist wegen Körperverletzung, Landfriedensbruchs, Widerstands und versuchter Gefangenenbefreiung. Dem einstigen Stasi-Club droht nach der erneuten Image-Schädigung nun möglicherweise ein «Geisterspiel» und eine saftigen fünfstellige Geldstrafe durch den DFB.

Mit dem Abpfiff fühlten sich die überwiegend in Schwarz und mit Springerstiefeln gekleideten Rowdys von einer Taschentuch-Aktion der Lauterer Fans, die zum Berliner Pokal-Abschied «Auf Wiedersehen» sangen, provoziert. Sie zettelten eine kräftige Prügelei an, ehe die Polizei eingriff und die Fanlager trennte. «Sie sind wie wild auf uns losgegangen und haben uns an die Steinmauer gedrängt. Es herrschte die total Panik», zeigte sich ein Berliner FCK-Anhänger im Lautern-Trikot entsetzt, nachdem seine Tochter im Gedränge am Fuß verletzt worden war.

Die Berliner Polizei machte Fehler beim Ordnungsdienst des BFC für die Krawalle verantwortlich. «Eine erste Auswertung ergab, dass Maßnahmen des Ordnerdienstes zu den Problemen geführt beziehungsweise den Verlauf begünstigt haben, was vom Verantwortlichen des Sicherheitsdienstes auch eingeräumt wurde», heißt es in einer Pressemitteilung vom Sonntag. So sei ein Tor von Ordnern geöffnet worden, durch das BFC-Fans in den Gästebereich rannten. Danach wurde das Tor geschlossen, so dass Einsatzkräfte nicht nachrücken konnten.

Zuvor hatten Ivo Ilicevic (18.), Neu-Kapitän Christian Tiffert (23.) und Thanos Petsos (50.) den nie gefährdeten Erfolg der Lauterer vor 10 104 Zuschauern sichergestellt. Nach den Randalen waren alle Profis wie auch die Trainer fassungslos über die Brutalität. «Es ist eine Sauerei, dass so etwas passiert und die Polizei und die Ordner gucken zu. Es ist unverständlich, dass so ein Club überhaupt solch ein Spiel machen darf», schimpfte FCK-Verteidiger Mathias Abel.

«Das ist der BFC, wie wir ihn nicht sehen wollen», betonte Vereinssprecher Martin Richter und sagte zu FCK-Trainer Marco Kurz: «Entschuldigen Sie bitte!» Der Oberligist kündigte an, Strafanzeige gegen die Randalierer stellen zu wollen und Stadionverbote ausszuprechen.