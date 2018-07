Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat davor gewarnt, die deutschen Gegner in der Qualifikation zur Fußball-WM 2014 auf die leichte Schulter zu nehmen. Sicherlich seien Schweden und Irland die härtesten Gegner in der Gruppe, aber auch Österreich ist gegen Deutschland immer topmotiviert. Kasachstan und die Färöer würden ebenfalls mit großem Ehrgeiz antreten, sagte der Bundestrainer einen Tag nach der Auslosung in Rio de Janeiro. Man habe aber genügend Zeit, die Gegner zu studieren und sich darauf vorzubereiten, ergänzte Löw. Die WM-Ausscheidung beginnt erst im September 2012.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.