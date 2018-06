Düsseldorf (dpa) - Eon-Chef Johannes Teyssen will dem «Spiegel» zufolge drei Standorte schließen und hunderte Arbeitsplätze streichen. Betroffen seien die Eon-Energiesparte in München, die Eon-Kraftwerkstochter in Hannover und die Eon-Ruhrgas in Essen. Es gebe dazu bereits einen Vorstandsbeschluss. Eon kommentiere den Bericht nicht», sagte ein Unternehmenssprecher der dpa, ergänzte aber: In Folge veränderter Rahmenbedingungen prüfe Eon derzeit mögliche Anpassungen der Strategie und der Aufstellung des Unternehmens. Entscheidungen hierzu seien aber noch nicht gefallen.

