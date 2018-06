Budapest (dpa) - Sebastian Vettel hat den Sieg beim Großen Preis von Ungarn verpasst. Der Formel-1-Weltmeister musste sich im Red Bull in einem turbulenten Rennen dem McLaren-Piloten Jenson Button geschlagenen geben. Dritter wurde der zweimalige Champion Fernando Alonso im Ferrari. In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung nach 11 von 19 Läufen aber weiter auf seinen Teamkollegen Mark Webber aus. Der Australier wurde in Budapest Fünfter hinter Lewis Hamilton im McLaren.

