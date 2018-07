Berlin (dpa) - Nun ist es quasi offiziell: Zum 1. Januar 2013 soll es Steuersenkungen geben. Auf dieses Datum im Jahr der Bundestagswahl verständigten sich die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP, wie die Liberalen bestätigten. Konkrete Zahlen zum Umfang der Entlastungen, die bereits vor rund zehn Tagen für 2013 angekündigt worden waren, stehen demnach noch nicht fest. Nach ZDF- Informationen aus Koalitionskreisen soll es um einen einstelligen Milliardenbetrag gehen. Zur anvisierten Steuersenkung will das Kabinett am Mittwoch in Berlin begleitend zur Haushaltsvorlage einen Beschluss fassen.

