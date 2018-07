Oberthulba (dpa) - Drei Geldkoffer mit knapp einer Million Euro sind in Bayern aus einem Geldtransporter verschwunden. Möglicherweise seien die Koffer während der Fahrt aus dem Fahrzeug gefallen, so die Polizei. Die Insassen des Geldtransporters hätten durch einen Alarm bemerkt, dass eine Tür an ihrem Fahrzeug offenstand, und die Polizei gerufen. Eine großangelegte Suche nach den Koffern blieb zunächst erfolglos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.