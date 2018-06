Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt und sich kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Geschäft sank der Leitindex um minimale 0,02 Prozent auf 7442 Punkte.

Zuvor hatte der Dax fünf Handelstage in Folge Gewinne verbucht und in der Vorwoche ein sattes Plus von insgesamt 4,2 Prozent erzielt. Der MDax der mittelgroßen Werte lag am Dienstag zunächst moderat mit 0,16 Prozent im Plus bei 11 105 Punkten. Für den TecDax ging es um 0,44 Prozent nach unten auf 908 Punkte. Wegen eines Feiertags in den USA am Montag fehlten den europäischen Börsen zum Handelsstart wichtige Impulse, sagten Marktbeobachter.

Die Energiekonzerne Eon und RWE könnten einem Pressebericht zufolge nach dem Atomausstieg nun auch Kraftwerksprojekte im Ausland auf Eis legen. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, ist der geplante Neubau von Atommeilern in Großbritannien in Gefahr.

Für beide Unternehmen kämen die Investitionen zu teuer, zitierte das Blatt mit dem Projekt vertraute Manager. In Folge dessen verloren die Eon-Aktien 0,10 Prozent auf 19,815 Euro und die Papiere von RWE sanken um 0,36 Prozent auf 39,00 Euro.