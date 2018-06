Als Ex-Beatle ist er eine lebende Legende, als Musiker immer noch ein Aktivposten. Ringo Starr and his All Starr Band nennt sich sein aktuelles Projekt, bei dem Edgar Winter, Gary Wright, Rick Derringer, Richard Page, Wally Palmar und Gregg Bissonette mitwirken. Für den Schlagzeuger eine wichtige Erfahrung: «Ich habe das immer wieder betont: Ich liebe es, in einer Band zu sein. Und ich liebe es, mit einer Meute von Musikern rumzuhängen. Das sind wir und das tun wir auch», wird er vom Konzertveranstalter zitiert. Live zu hören und zu sehen ist die Band in Hamburg (7.), Düsseldorf (10.), Berlin (12.), München (13.) und Frankfurt/Main (16.).

www.ringostarr.com/tour.php