New York (dpa) - «Harry Potter»-Darsteller Daniel Radcliffe (20) ist dankbar für die Rolle seines Lebens. «Ich habe das Gefühl, dass ich unglaublich viel gelernt habe, und ich hatte das Glück, mit den besten Schauspielern der Welt arbeiten zu können. Bis zu einem gewissen Grad war ich damit in der besten Filmschule, die man sich wünschen kann», sagte Radcliffe «E!Online».

Er sei mit dem letzten Kinofilm, in dem er den Zauberlehrling spielt, rundherum zufrieden. «Zum Glück hat er mir sehr gefallen, ich bin sehr stolz, es ist ein sehr guter Film. Alan Rickman hat darin den besten Auftritt seines Lebens», sagte Radcliffe. Die letzte Folge «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2» kommt am 14. Juli in die deutschen Kinos.

Interview in E!Online