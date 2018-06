Den Haag (dpa) - Die Niederlande sind wegen des Versagens ihrer UN-Truppen in Bosnien für Morde an drei bosnischen Muslimen haftbar. Das entschied das Berufungsgericht in Den Haag. Es gab damit den Familien der Massaker-Opfer Recht, die zuvor vergeblich vor Gericht Entschädigungen durch den niederländischen Staat verlangt hatten. Die 1995 in Srebrenica stationierte Blauhelm-Einheit Dutchbat hatte die drei Muslime zum Verlassen des niederländische Militärlagers gezwungen. Sie wurden dann von den Truppen des bosnisch-serbischen Befehlshabers Ratko Mladic ermordet.

