Madrid (dpa) - Unter Mordverdacht: Eine deutsche Frau ist in Spanien verhaftet worden. Sie soll den Mord an der Geliebten ihres Ehemanns in Auftrag gegeben haben. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE. Die Leiche der Geliebten war im April 2010 vor ihrer Wohnung in der Hafenstadt Denia im Osten Spaniens gefunden worden. Sie war mit drei Kopfschüssen getötet worden. Laut den Ermittlungen arbeitete der Auftragsmörder mit dem Ehemann der deutschen Frau in einem Erpresserring zusammen.

