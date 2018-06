FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Mittwoch belastet durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Portugals deutlich gefallen. Die Europäische Gemeinschaftswährung wurde im Vormittagshandel mit 1,4369 US-Dollar gehandelt. Ein Dollar war 0,6958 Euro wert. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch 1,4466 Dollar gekostet.

Der Eurokurs war bereits am Dienstagabend nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Portugals durch die Ratingagentur Moody's unter Druck geraten. Nach einer kurzen Erholung im asiatischen Handel geriet der Euro dann im europäischen Handel weiter unter Druck. Moody's hatte die Ratingnote von Portugal von "Ba1" um vier Stufen auf "Ba2" gesenkt. Damit erreichten die Anleihen Ramschniveau. "Die Entscheidung ist ein erneutes Störfeuer für den Euro", sagte Rainer Sartoris Devisenexperte beim Bankhaus HSBC Trinkaus. Eine nachhaltige Belastung für den Euro erwartet er allerdings nicht. Zuletzt habe der Euro trotz der Belastungen durch die Schuldenkrise sich seitwärts bewegt.

Moody's befürchtet, dass die jetzt geplante Beteiligung privater Gläubiger bei der Griechenlandhilfe künftig Anleger auch bei portugiesischen Anleihen abschrecken könnte. Auch Portugal könnte ein zweites Hilfspaket benötigen. "Das Hickhack um weitere Hilfen, welches wir gerade im Fall Griechenlands erleben, könnte uns nächstes Jahr im Fall Portugal drohen", schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. "Die Schuldenkrise der Peripherieländer dürfte uns noch lange, lange beschäftigen."

Gestützt werde der Euro laut Sartoris aber durch die erwarteten Leitzinserhöhungen in der Eurozone. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung sei daher auch, ob EZB Präsident Jean-Claude Trichet am Donnerstag weitere Zinsanhebungen signalisieren werde. Sartoris erwartet nach der Zinserhöhung am Donnerstag eine weitere im November./