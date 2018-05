NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch im New Yorker Handel um die Marke von 1,43 US-Dollar geschwankt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,4302 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,4318 (Dienstag: 1,4461) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6984 (0,6915) Euro.

Der Euro, der zu Wochenbeginn noch bei mehr als 1,45 Dollar gehandelt worden war, wurde stark von einer weiteren Zuspitzung in der europäischen Schuldenkrise belastet. Der Kursrutsch hatte bereits am späten Dienstagabend europäischer Zeit begonnen, als die US-Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit Portugals gleich um vier Noten auf "Ramsch-Status" gesenkt hatte. Eine schlechtere Bewertung weist im Euroraum nur noch das hoch verschuldete Griechenland auf. Portugal wird derzeit wie Griechenland und Irland mit staatlichen Hilfszahlungen über Wasser gehalten. Spätestens 2013 soll sich das Land wieder selbstständig am Kapitalmarkt refinanzieren, was mit sinkender Bonität unwahrscheinlicher wird.