Los Angeles (dpa) - Chris Hemsworth («Thor») wird in dem Action-Thriller «Shadow Runner» erneut einen Helden spielen. Das Drehbuch basiert auf einer Idee von Hossein Amini («Wings of the Dove - Die Flügel der Taube»), der auch die Produktion übernehmen will.

Details der Geschichte halte das Studio noch geheim, berichtet das US-Filmfachblatt «Variety». Der Australier Hemsworth dreht derzeit noch unter der Regie von Joss Whedon «The Avengers» (deutsch: Die Rächer), die Verfilmung der Abenteuer eines Teams von Superhelden.