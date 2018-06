Inhalt Seite 1 — Regierung schweigt sich über Panzergeschäft aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat auch vor dem Bundestag jede Auskunft zum umstrittenen Panzergeschäft mit Saudi- Arabien abgelehnt. Begründet wurde dies damit, dass der Bundessicherheitsrat über Rüstungsgeschäfte «seit jeher» geheim entscheide.

Die Opposition forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Stellungnahme auf. Auch aus den Reihen der Koalition gab es Forderungen, sich zu erklären.

Die Pläne zur Lieferung von 200 Leopard-Kampfpanzern an das autoritär regierte Königreich, das an der Niederschlagung von Protesten im Nachbarland Bahrain beteiligt war, sorgen schon seit Tagen für Kritik. Offiziell gab es zu dem Milliardengeschäft weiterhin keinen Kommentar. In Regierungskreisen wurde inzwischen aber bestätigt, dass der Bundessicherheitsrat dafür vergangene Woche grünes Licht gab.

In der Fragestunde des Parlaments versuchte die Opposition ohne Erfolg, Auskunft über das Geschäft zu bekommen. Kanzlerin Merkel und ihre Ressortchefs griffen in die Debatte überhaupt nicht ein. Stattdessen wehrte der Staatssekretär des für Rüstungsexporte zuständigen Wirtschaftsministeriums, Hans-Joachim Otto (FDP), über eine Stunde lang alle Fragen ab.

Die Regierung könne wegen der üblichen Geheimhaltungspflicht zu «angeblichen Entscheidungen» keine Stellung nehmen, sagte Otto. «Das war noch nie anders.» Der FDP-Politiker verwies aber darauf, dass Saudi-Arabien auch früher schon Rüstungsgüter aus Deutschland bekommen habe. Dafür gebe es «massive sicherheitspolitische Interessen». Das Land sei ein «wichtiger Partner im Kampf gegen den Terrorismus». Ähnlich äußerte sich die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper (ebenfalls FDP).

Die Opposition hielt der Regierung «Geheimniskrämerei» vor. SPD-Chef Sigmar Gabriel verlangte von der Kanzlerin, «persönlich» zu erklären, warum nach Jahrzehnten der Zurückhaltung ausgerechnet jetzt Panzer an Saudi-Arabien geliefert würden. Die Mitglieder der amtierenden Bundesregierung seien jedoch «zu feige, sich dem Parlament zu stellen».

Auch Grüne und Linkspartei warfen der Koalition vor, durch das Panzergeschäft der arabischen Demokratiebewegung zu schaden. «Sie liefern die modernsten Panzer der Welt an ein autoritäres Königreich, das die Menschenrechte mit Füßen tritt», kritisierte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin. Linke-Fraktionschef Gregor Gysi sagte: «Sie unterstützen nicht die Demokratiebewegung. Sie betreiben das Gegenteil.»