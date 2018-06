Inhalt Seite 1 — Silverstone: Kaum Hoffnung bei Vettel-Verfolgern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Silverstone (dpa) - Vorhang auf für Sebastian Vettels WM-Sommer: Auf der Hatz des Formel-1-Weltmeisters zur Titelverteidigung noch vor Herbstbeginn scheint seinen Konkurrenten allen Regelmanövern zum Trotz die Puste ausgegangen zu sein.

Selbst der ärgste Red-Bull-Verfolger McLaren rechnet sich vor den eigenen Fans beim Großen Preis von Großbritannien am Sonntag kaum Siegchancen aus. Im Mutterland des Motorsports will Vettel in Silverstone den Sieg-Hattrick für Red Bull perfekt machen. «Er hat die große Chance, die WM in den kommenden fünf oder sechs Rennen zu entscheiden», sagte Vettels Teamkollege und Vorjahressieger Mark Webber der Nachrichtenagentur dpa.

Den aktuellen Hochrechnungen zufolge wäre am 25. September in Singapur der zweite WM-Titel des Formel-1-Dominators aus Heppenheim perfekt. «Einfach so weitermachen und hungrig bleiben», lautet die Devise des Silverstone-Siegers von 2009. Baut Vettel seinen Vorsprung aber weiter so kontinuierlich aus, ist der WM-Sieg sogar noch früher möglich - je nachdem wie viel Boden die Konkurrenz verliert. «Die Saison von jedem sieht im Vergleich zu Sebastians durchschnittlich aus», sagte der Australier Webber.

Selbst das Komplett-Verbot des Zwischengas-Systems, das das fast unschlagbar scheinende Red-Bull-Team nach eigenen Angaben perfektioniert hat, macht dem in diesem Jahr bereits sechsfachen Grand-Prix-Sieger Vettel keine Sorgen. «Silverstone ist einer meiner Lieblingsstrecken», hält der Hesse in seiner unbekümmerten Art den Zweiflern entgegen.

Ohnehin dürfte der Eingriff des Weltverbands kaum zu einer neuen Hackordnung führen. «Das Leistungsbild wird sich nicht großartig ändern. Der Dritte wird nicht plötzlich Erster sein und der Erste nicht auf einmal Dritter», sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. Auch Webber ist unbeeindruckt davon, dass das System, bei dem Auspuffgase beim Abbremsen durch eine Strömung zum Unterteil der Boliden für größere Stabilität genutzt wurden, nicht mehr verwendet werden darf. «Das wird uns genau wie jedes andere führende Team betreffen», sagte der Australier.

Nur: Eigentlich dürfen sich wohl neben Webber höchstens die McLaren-Fahrer Jenson Button und mit Abstrichen Lewis Hamilton noch vage Hoffnungen machen, Vettel zu stoppen. Ferrari-Pilot Fernando Alonso hat bereits 99 Punkte Rückstand. «Ich hätte niemals gedacht, einen so schwierigen Saisonstart zu haben», zürnte Scuderia-Präsident Luca di Montezemolo, will aber noch nicht von Aufgabe im WM-Rennen reden: «Warten wir lieber noch ein paar Rennen ab.»

Bei McLaren gibt man sich realistischer. «Ich denke, es wird schwierig», sagte der Kanada-Sieger und WM-Zweite Button, der punktgleich mit Webber 77 Zähler Rückstand hat. Und Hamilton - bereits 89 Punkte zurück - klagte im englischen «Independent»: «Der Titel ist sehr weit weg.»