München (dpa) - In der Debatte um den Abschied von Michael Ballack aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Uli Hoeneß dem ehemaligen Kapitän zum Einlenken geraten.

«Ich glaube, es würde allen Beteiligten guttun, das Thema nun endlich abzuschließen. Es wäre das Beste, wenn Michael das Spiel gegen Brasilien als Abschiedsspiel akzeptieren würde und damit einen vernünftigen Abschluss seiner Karriere erleben könnte», sagte der Präsident des FC Bayern München im Interview der «Sport Bild».

Nach seiner Ausmusterung aus der Nationalmannschaft hatte Ballack Bundestrainer Joachim Löw heftig kritisiert und das ihm angebotene Abschiedsspiel gegen Brasilien am 10. August in Stuttgart als «Farce» bezeichnet. Löw hatte am 16. Mai bekanntgegeben, dass er nicht mehr mit dem 98-maligen Nationalspieler plane.

Ballack hatte nach eigenen Angaben im Urlaub erfahren, dass er vom Bundestrainer nicht mehr berücksichtigt wird. In einer via Anwaltskanzlei verbreiteten Eigenerklärung warf er Löw «Scheinheiligkeit» vor und bekundete seinen ultimativen Verzicht auf ein Abschiedsspiel.