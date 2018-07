Los Angeles (dpa) - Mit den Feinheiten des organisierten Verbrechens beschäftigt sich John Malkovich («Transformers 3») in dem Drama «Siberian Education». Als Großvater bringt er seinem Enkelsohn bei, was es heißt, ein «ehrenwerter Ganove» zu sein. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman des russischen Schriftstellers Nicolai Lilin.

Darin erzählt er, wie er in einer mafiaähnlichen Vereinigung namens Urki aufwuchs. Diese Gruppe in Transnistrien (Moldawien) lebte jahrzehntelang von Raubüberfällen auf die transsibirische Eisenbahn. Regie führe der Italiener Gabriele Salvatores, berichtet das US-Filmfachblatt «Variety». Die Dreharbeiten der internationalen Produktion beginnen Ende August in Litauen. Im Winter sollen einigen Szenen in Italien gedreht werden.