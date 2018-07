Berlin (dpa) - Bei deutschen Olympia-Bewerbungen nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich lediglich München (Olympische Spiele 1972) durchsetzen. Alle weiteren Kandidaturen endeten mit drastischen Niederlagen.

In den ersten Wahlgängen scheiterten Garmisch-Partenkirchen (Winterspiele 1960) mit fünf und Berchtesgaden (Winterspiele 1992) mit sechs Stimmen, Berlin (Sommerspiele 2000) kam mit neun Stimmen noch in die zweite Runde. Leipzig schaffte es für die Sommerspiele 2012 nicht einmal in die entscheidende Abstimmung mit fünf Kandidaten. Mangels ausreichender Qualifikation wurde die Stadt vom IOC bereits in der Vorentscheidung aus dem Rennen genommen.

Winterspiele 1960: 1. 2. 3. 4. 5.

Squaw Valley 30 32

Innsbruck 24 30

Garmisch-Partenkirchen 5 -

St. Moritz 3 -