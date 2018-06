Durban (dpa) - Aus der Traum - München 2018 ist gescheitert. Gejubelt wird in Südkorea: Favorit Pyeongchang hat es im dritten Anlauf geschafft und lädt die Sportwelt im Jahr 2018 zu den 23. Olympischen Winterspielen ein. Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees entschied sich in Durban schon im ersten Wahlgang für den neuen Wintersportmarkt auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent Asien. Münchens Niederlage war Deutschlands vierte nacheinander im Kampf um Olympische Spiele. Zuvor waren Berchtesgaden, Berlin und Leipzig in der Vorausscheidung.

