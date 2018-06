Berlin (dpa) - «Wintertraum, ade!»: München 2018 trägt Trauer nach der Niederlage im Rennen um die 23. Olympischen Winterspiele. Eine sichtlich mitgenommene Katarina Witt sagte nach der Vergabe an das südkoreanische Pyeongchang: Es sei unheimlich schwer zu verstehen, wenn man so eine gute Präsentation abgeliefert hat. Auch IOC-Vize Thomas Bach war enttäuscht, zeigte sich aber gefasst. Gejubelt wird in Südkorea: Favorit Pyeongchang hat es im dritten Anlauf geschafft und lädt die Sportwelt im Jahr 2018 zu den 23. Olympischen Winterspielen ein.

