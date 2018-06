Berlin (dpa) - Australiens Fußball-Frauen haben als achtes und letztes Team das Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Deutschland erreicht. Die Spielerinnen vom Fünften Kontinent gewannen in Leverkusen mit 2:1 gegen Norwegen und schlossen die Gruppe D als Zweiter hinter Brasilien ab. Die Südamerikanerinnen siegten zum Vorrundenabschluss in Frankfurt mit 3:0 gegen Äquatorialguinea. Für das deutsche Team begann mit dem Umzug an den Spielort Wolfsburg die Vorbereitung auf das WM-Viertelfinale am Samstag gegen Japan.

