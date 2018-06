Berlin (dpa) - Die Vereinten Nationen kritisieren in ihrem neuesten Staatenbericht die soziale Lage in Deutschland. Das berichtet der «Tagesspiegel». Migranten würden diskriminiert und es fehle an einem umfassenden Armutsbekämpfungsprogramm - das seien zwei der zentralen Kritikpunkte. Einer der brisantesten Vorwürfe ist nach Angaben der Zeitung: Jeder vierte Schüler gehe ohne Frühstück zur Schule. Besorgt zeige sich der zuständige Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dass viele seiner früheren Empfehlungen nicht umgesetzt würden.

