Straßburg (dpa) - Die Verbraucher in der EU bekommen bald bessere Informationen über Salz, Fett, Zucker und andere Inhaltstoffe ihrer Nahrungsmittel. Das EU-Parlament stimmt heute über neue Regeln für die Lebensmittelverpackungen ab. Nachdem die von Verbraucherschützern favorisierte Ampel-Kennzeichnung in erster Lesung gekippt wurde, ist der jetzige Kompromiss mehrheitsfähig. Dann müssen in ganz Europa Kalorien und die wichtigsten Nährstoffe - Salz, Zucker, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und gesättigte Fettsäuren - in Tabellen auf der Verpackung angegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.