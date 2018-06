Berlin (dpa) - Bei Durchsuchungen in Wohnungen von mutmaßlichen Rechtsextremisten in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind am Morgen zahlreiche Beweismittel sicher gestellt worden. Dabei handele es sich um Bekleidung, Unterlagen, Bild- oder Videomaterial, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt wird gegen zwölf Männer, die bei einer Demonstration von Rechtsextremisten am 14. Mai gewalttätig geworden sein sollen. Bei den Ausschreitungen zwischen Rechts- und Linksextremisten waren in Berlin-Kreuzberg 36 Polizisten verletzt worden.

