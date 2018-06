Berlin (dpa) - Das Bundessozialministerium hat die Kritik der Vereinten Nationen an der sozialen Lage in Deutschland zurückgewiesen. Die Kritik im vorläufigen Bericht des UN-Unterausschusses sei in weiten Teilen nicht nachvollziehbar und auch nicht durch wissenschaftliche Fakten belegt, hieß es. Deutschland habe in den vergangenen Jahren auch im Sozialbereich eine positive Entwicklung gemacht. Die Jugendarbeitslosigkeit sei eine der niedrigsten weltweit, die Beschäftigtenzahlen erreichten immer neue Rekordwerte.

