Los Angeles (dpa) - Angelina Jolie und Sarah Jessica Parker sind Hollywoods Bestverdienerinnen. Die beiden US-Stars nahmen nach Angaben von «Forbes» im Zeitraum Mai 2010 bis Mai 2011 jeweils 30 Millionen Dollar ein. Jolie verdankt ihren finanziellen Erfolg vor allem den beiden Blockbustern «Salt» und «The Tourist». Parker füllte laut «Forbes» ihre Kasse auch mit dem Verkauf von Parfüms und Designerkleidung, mit denen sie an ihr Image als Serienfigur Carrie Bradshaw in Sex and the City anknüpft.

