Offenbach (dpa) - Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Momenten. Im Tagesverlauf kann es in der Nordhälfte zu einzelnen gewittrigen Schauern kommen, im Süden muss zum Abend hin mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, teilt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad, im Osten und Südosten gebietsweise um 28 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Schauernähe zeitweilig stark böig aus vorwiegend südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag fällt im Süden und Osten teils gewittriger Regen. Sonst nimmt die Schauer- und Gewittertätigkeit ab. Die

Temperatur sinkt auf 17 bis 11 Grad.