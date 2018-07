Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition kommt im Streit über die Entlastungen von Bürgern und Unternehmen nicht zur Ruhe. FDP-Chef Philipp Rösler forderte, die Lohnnebenkosten schon im nächsten Jahr und damit vor der für 2013 geplanten Steuersenkung zu reduzieren.

In der Union wurden der Vorstoß sowie Blockadedrohungen aus der FDP am Donnerstag in Berlin zurückgewiesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Spielraum für geringere Rentenbeiträge. Zeitpunkt und Umfang ließ sie offen. Zugleich äußerte Merkel Verständnis für Kritik vieler CDU-Ministerpräsidenten an den Steuerplänen.

Rösler sagte: «Eine Entlastung bei den Sozialabgaben ist schon ab 2012 möglich». In der «Passauer Neuen Presse» (Donnerstag) betonte der Wirtschaftsminister: «Diese Chance sollten wir nutzen»,

Die Vorsitzenden der Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP, Merkel, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Rösler, hatten sich erst vor kurzem darauf verständigt, Bürger und Firmen im Bundestagswahl 2013 steuerlich zu entlasten.

In Aussicht gestellt wurden angesichts der guten Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung auch niedrigere Beiträge zu den Sozialversicherungen. Davon profitieren vor allem Geringverdiener.

Über Details und Umfang der Entlastungspläne will die Koalition im Herbst entscheiden. Das Bundeskabinett hatte den Beschluss der drei Parteichefs am Mittwoch «zur Kenntnis» genommen.

Hintergrund ist auch der Widerstand der Länder und Kommunen gegen Steuerentlastungen. Eine Senkung der Sozialabgaben könnte Schwarz-Gelb ohne Beteiligung des Bundesrats durchsetzen. Von geringeren Sozialbeiträgen profitieren zudem die Unternehmen.