Berlin (dpa) - Ernst und frei von Parteienstreit debattiert der Bundestag fast vier Stunden lang die ethisch heikle Frage von Gentests an Embryonen. Am Schluss jahrelangen Ringens steht die offizielle Zulassung der Präimplantationsdiagnostik per Gesetz - aber unter Bedingungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.