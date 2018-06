Inhalt Seite 1 — US-Daten treiben Dax auf 7500 Punkte zu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Positive Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dax am Donnerstag zeitweise wieder über 7500 Punkte getrieben. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) wie erwartet angehobene Leitzins wirkte sich dagegen nicht auf die positive Stimmung der Marktteilnehmer aus.

Mit plus 0,54 Prozent auf 7471,44 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel. Bei rund 7516 Punkten erreichte das Börsenbarometer den höchsten Stand seit dem 11. Mai. Der MDax rückte um 1,02 Prozent auf 11 187,04 Punkte vor. Der TecDax stieg um 1,22 Prozent auf 910,62 Punkte.

«Die jüngsten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten waren eine positive Überraschung», sagte Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank. Jenseits des Atlantiks war im Juni die Beschäftigung im Privatsektor unerwartet stark gestiegen. Zugleich waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher zurückgegangen als prognostiziert. Nun müsse der offizielle monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag ansteht, die positive Tendenz untermauern. «Eine Stütze für den Dax ist derzeit außerdem auch das positive wirtschaftliche Umfeld hierzulande», ergänzte Halver und verwies auf die starken Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Mai.

Am deutschen Aktienmarkt standen gleich mehrere große Konzerne im Fokus. Die ThyssenKrupp-Papiere etwa litten am Dax-Ende mit minus 5,15 Prozent auf 32,96 Euro unter einer Aktienplatzierung. Der Industriekonzern verschafft sich mit dem Verkauf eigener Aktien einen größeren finanziellen Spielraum. Analysten zeigten sich allerdings vom Umfang negativ überrascht, immerhin wurden Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Euro verkauft.

Deutliche Gewinne erzielten die Anteilsscheine der Deutschen Börse, die um 2,39 Prozent auf 54,50 Euro zulegten und damit den zweiten Platz im Dax einnahmen. In New York stimmten die Aktionäre der traditionsreichen New Yorker Börse NYSE Euronext auf einer außerordentlichen Hauptversammlung dem Zusammenschluss mit dem deutschen Branchenkollegen mit überwältigender Mehrheit zu. Die Aktionäre der Deutschen Börse haben noch bis Mittwoch kommender Woche Zeit, sich indirekt, nämlich per Aktientausch, zu entscheiden.

Eine positive Studie der schweizerischen Bank UBS hievte die SAP-Aktie mit plus 3,47 Prozent auf 43,55 Euro an die Spitze des Börsenbarometers. Sehr fest präsentierten sich auch die Aktien von BMW, die um 2,15 Prozent auf 69,28 Euro stiegen. Der Münchener Autobauer hatte sowohl im Juni als auch im gesamten ersten Halbjahr einen Verkaufsrekord verbucht.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,42 Prozent auf 2844,51 Punkte. Auch in Paris und London beendeten die Leitbörsen den Tag mit Gewinnen. Der US-Index Dow Jones stand zum europäischen Handelsschluss mit 0,65 Prozent im Plus.