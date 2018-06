London (dpa) - Der englische Sänger und Musiker Pete Doherty ist wieder frei. Britische Medien melden, dass der 32-Jährige am Dienstag nach sechs Wochen hinter Gittern frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Ursprünglich war Doherty wegen unerlaubten Kokain-Besitzes von einem Londoner Gericht zu sechs Monaten verurteilt worden. Auf seiner Website findet sich jetzt der Eintrag: «An diesem freundlichen, sonnigen Morgen wurde Peter aus dem Gefängnis entlassen und dankt allen für ihre Unterstützung während er drin war.» Laut der Internetseite «NME.com» will der ehemalige Libertines-Frontmann bereits am 9. Juli wieder auf der Bühne stehen: mit einem Solo-Konzert in Camden.

