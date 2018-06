Austin/New York (dpa) - Muss Country-Star Willie Nelson auf seine alten Tage ins Gefängnis? Eine Richterin in Texas lehnte einen Vergleich ab, den die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Sängers ausgehandelt hatten, meldete der Sender NBC am Donnerstag aus Texas.

Dem 78-Jährigen drohe nun im schlimmsten Fall ein Jahr Haft, weil bei ihm im Tourbus im November etwa 180 Gramm Marihuana gefunden worden waren. Die Staatsanwältin hatte die Anklage fallenlassen wollen, wenn Nelson 500 Dollar Strafe und 280 Dollar Gerichtskosten zahlt, zusammen knapp 550 Euro. Zu einer Verhandlung wäre es dann gar nicht gekommen. Doch die Richterin argwöhnte dem Sender zufolge, das sei eine Sonderbehandlung, weil Nelson seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Musikern der USA gehöre. Eine Verhandlung solle es deshalb auf jeden Fall geben. Nelson hatte schon vor fünf Jahren wegen Drogenbesitzes eine halbjährige Bewährungsstrafe bekommen.

Eine seiner erfolgreichsten Platten heißt übrigens «Wanted! The Outlaws». Das heißt so viel wie «Gesucht! Die Gesetzlosen».

