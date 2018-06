London (dpa) - Nach dem Skandal um abgehörte Handys wird das britische Boulevardblatt «News of the World» eingestellt. Am kommenden Sonntag erscheine die letzte Ausgabe. Das teilte der Medienunternehmer James Murdoch mit.

