Klagenfurt (dpa) - Was ist gut und was schlecht? Mit Gedanken ber die Sprache hat der Schweizer Autor Urs Widmer am Abend die 35. Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt eröffnet. Bis zum Sonntag wird bei dem «Vorlesemarathon» am Wörthersee der Sieger des Ingeborg-Bachmann-Preises 2011 ermittelt. Der Gewinner des Hauptpreises kann sich neben 25 000 Euro auch über viel Aufmerksamkeit und eine mögliche große Zukunft als Schriftsteller freuen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.