Suhl (dpa) - Weiße Lilien, Kinderzeichnungen und Kuscheltiere: Fast zwei Wochen nach dem Tod von Mary-Jane haben rund 400 Menschen in einer bewegenden Trauerfeier von der Siebenjährigen Abschied genommen. Vor der bronzefarbenen Urne in der Mehrzweckhalle in Zella-Mehlis legten sie Blumen und Briefe nieder. Mary-Jane war am 24. Juni nicht vom Schulhort nach Hause gekommen. Am Tag darauf entdeckten Wanderer die bekleidete Leiche des Mädchens an einem Bachlauf im Wald. Der Täter ist noch nicht gefasst.

