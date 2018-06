Peking (dpa) - Durch ein Feuer in einem Kohlebergwerk in der ostchinesischen Provinz Shandong sind 28 Bergleute unter Tage eingeschlossen worden. 63 Kumpel konnten entkommen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Der Brand in dem Bergwerk im Xuecheng-Distrikt der Stadt Zaozhuang sei in 225 Meter Tiefe ausgebrochen, als ein Luftkompressor Feuer gefangen habe. In Chinas Gruben sterben jedes Jahr tausende Bergleute - mehr als anderswo auf der Welt.

