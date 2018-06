Rom (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff beginnt heute in Rom einen zweitägigen Italien-Besuch. Anlass der Visite sind die Feierlichkeiten zu 150 Jahren italienischer Einheit. Wulff kommt zunächst mit seinem italienischen Amtskollegen Giorgio Napolitano zusammen. Am Abend steht dann ein Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit Musik von Beethoven auf dem Kapitol in Rom auf dem Programm. Das Konzert ist ein Geschenk des Bundespräsidenten an Italien.

