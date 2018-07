Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank wird die BHF nun vielleicht doch noch los. Derzeit werde mit dem belgischen Finanzunternehmen RHJ International exklusiv über den Verkauf der BHF-Bank verhandelt, teilte die Deutsche Bank mit. Die BHF gehört seit dem Kauf von Sal. Oppenheim im Jahr 2009 zum Deutsche-Bank-Konzern und sollte von Anfang an verkauft werden. Der nach langen Verhandlungen geplante Verkauf an die Liechtensteiner Bank LGT war im April dieses Jahres am Veto der Behörden gescheitert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.